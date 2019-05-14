Бойцы РМК остались на поле битвы за храм наутро 

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За забором также находится усиленный состав охраны. В парковочном кармане стоит один автомобиль ППС. Двое полицейских также находятся на территории сквера. Там же можно заметить людей в костюмах , которые активно переговариваются , но избегают камер.

После ночных протестов на заборекоторый окружает место строительства храма святой Екатериныпоявились табличкина объекте осуществляется пропускной режим». Борцы за сквер к утру покинули свои посты: об их присутствии напоминает только покореженное ограждение. Внутри периметра остались борцы РМКкоторые пришли на помочишь ЧОПовцам еще накануне вечеромно позже вступили в перепалку с протестующими. Ночью они принесли на территорию икону и пели тропарь Пасхи.