Бойцы РМК остались на поле битвы за храм наутро
09:58, 14 Май 2019
После ночных протестов на заборе, который окружает место строительства храма святой Екатерины, появились таблички «на объекте осуществляется пропускной режим». Борцы за сквер к утру покинули свои посты: об их присутствии напоминает только покореженное ограждение. Внутри периметра остались борцы РМК, которые пришли на помочишь ЧОПовцам еще накануне вечером, но позже вступили в перепалку с протестующими. Ночью они принесли на территорию икону и пели тропарь Пасхи.
За забором также находится усиленный состав охраны. В парковочном кармане стоит один автомобиль ППС. Двое полицейских также находятся на территории сквера. Там же можно заметить людей в костюмах, которые активно переговариваются, но избегают камер.
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Место строительства храма святой Екатерины 13 мая огородили забором. Жители города, выступающие за сохранение сквера в прежнем виде собрали протестную акцию. Она начиналась спокойно, но через пару часов горожане снесли ограждения и загнали охрану в угол. Ситуация накалилась после появления полиции. Перепалка продолжалась до рассвета. О том, как все было в хоронологическом порядке, читайте здесь. ЕТВ соберет мнения экспертов по поводу акции, следите за новостями.
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