Жителей Екатеринбурга в десятый раз позвали красить «клаву»
10:22, 13 Май 2019
Памятник хотят спасти от строительного мусора.
Жителей Екатеринбурга приглашают на традиционную покраску памятника клавиатуре, который находится на отрезке набережной от Малышева до Куйбышева. Необычный субботник начнется в 19:00 13 мая. Участники покрасят клавиши уже в десятый раз.
Организаторы недовольны тем, что вокруг памятника скопился мусор, оставшийся после реконструкции «Косого дома». «На памятник буквально надвигаются богатые особняки, того и глядишь, скоро растопчут», — считает Надежда Заостровных. Она надеется, что субботник привлечет внимание властей к памятнику, чтобы после реконструкции набережной клавиши стояли на прочном фундаменте.
В прошлом году про памятник клавиатуре написала The New York Times. Авторы решили, то «Клава», как и стела «Европа — Азия», говорит о встрече Востока и Запада, технологий и природы. Мы выяснили, что с «Клавой» связан особый городской ритуал: тем, кто хочет перезагрузить что-то в жизни, нужно поочередно запрыгнуть на кнопки «Ctrl», «Alt», «Delete».
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