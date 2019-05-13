Жителей Екатеринбурга в десятый раз позвали красить «клаву»

Жителей Екатеринбурга приглашают на традиционную покраску памятника клавиатуре , который находится на отрезке набережной от Малышева до Куйбышева. Необычный субботник начнется в 19:00 13 мая. Участники покрасят клавиши уже в десятый раз.





Организаторы недовольны тем , что вокруг памятника скопился мусор , оставшийся после реконструкции « Косого дома». « На памятник буквально надвигаются богатые особняки , того и глядишь , скоро растопчут», — считает Надежда Заостровных. Она надеется , что субботник привлечет внимание властей к памятнику , чтобы после реконструкции набережной клавиши стояли на прочном фундаменте.



