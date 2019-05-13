За майские праздники поймали 300 пьяных свердловских водителей

За четыре выходных дня в Свердловской области остановили 300 пьяных водителей. Среди них 29 автомобилистов попались сотрудникам ГИБДД повторно. В Лесном двум экипажам ДПС пришлось устроить погоню за пьяным автомобилистом. Его удалось остановить и задержать. Еще 176 человек решили покататься в праздники без прав , сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. Инспекторы составили административные протоколы. Всем нарушителям грозит лишение прав и штрафы.

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За первые майские праздники в Свердловской области остановили 288 пьяных автомобилистов. С 1 по 5 мая также зафиксировали 20 ДТПв которых пострадали 24 человека. В апреле инспекторы ловили водителей с грязными номерами. Нарушителей оказалось тысяча за два дня.