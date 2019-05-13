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В Свердловской области потушили 44 лесных пожара за четыре дня

13:47, 13 Май 2019
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Фото: pixabay
Пожароопасный режим продолжит действовать даже в дожди.
За праздничные выходные в Свердловской области потушили 44 лесных пожара. Пострадало 467 гектаров лесной площади. Основная причина возгораний — нарушение правил обращения с огнем. Сейчас на территории региона нет действующих пожаров, сообщили в департаменте информполитики региона. Синоптики прогнозируют дожди и снижение температуры в регионе, поэтому пожароопасная обстановка наконец должна стать стабильной. Однако особый режим продолжит действовать в 37 муниципальных образованиях. Он устанавливает ограничения на посещение леса и разведение огня.

Спасатели просят не жечь траву, не разводить костры, не бросать стекло и зажигательные линзы, а также пропитанные бензином предметы. Кроме того, садоводам советуют убрать прошлогоднюю листву и лишний строительный хлам со своих участков.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, огонь, Лесные пожары, пожар, Свердловская область
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