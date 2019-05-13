В Свердловской области потушили 44 лесных пожара за четыре дня

За праздничные выходные в Свердловской области потушили 44 лесных пожара. Пострадало 467 гектаров лесной площади. Основная причина возгораний — нарушение правил обращения с огнем. Сейчас на территории региона нет действующих пожаров , сообщили в департаменте информполитики региона. Синоптики прогнозируют дожди и снижение температуры в регионе , поэтому пожароопасная обстановка наконец должна стать стабильной. Однако особый режим продолжит действовать в 37 муниципальных образованиях. Он устанавливает ограничения на посещение леса и разведение огня.



