В Свердловской области нашли тараканов в пищеблоке
16:26, 13 Май 2019
Предприятие оштрафовали на 35 тысяч.
На Среднем Урале за 35 тысяч рублей оштрафовали пищеблок санатория за тараканов. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
В октябре 2018 года эксперты Роспотребнадзора обследовали пищеблок ООО «Питание и сервис» санатория »Нижние Серьги» — и нашли там рыжих тараканов. Выяснилось, что сотрудники столовой не соблюдают правила личной гигиены, работают в ювелирных украшениях и без головных уборов. За эти нарушения предприятие оштрафовали на 35 тысяч рублей. Свердловский областной суд оставил решение без изменений.
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