В Свердловской области нашли тараканов в пищеблоке

На Среднем Урале за 35 тысяч рублей оштрафовали пищеблок санатория за тараканов. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

В октябре 2018 года эксперты Роспотребнадзора обследовали пищеблок ООО «Питание и сервис» санатория »Нижние Серьги» — и нашли там рыжих тараканов. Выяснилось, что сотрудники столовой не соблюдают правила личной гигиены, работают в ювелирных украшениях и без головных уборов. За эти нарушения предприятие оштрафовали на 35 тысяч рублей. Свердловский областной суд оставил решение без изменений.