Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

В Свердловской области нашли тараканов в пищеблоке

16:26, 13 Май 2019
cockroach-476408_960_720.jpg
Фото: pixabay
Предприятие оштрафовали на 35 тысяч.

На Среднем Урале за 35 тысяч рублей оштрафовали пищеблок санатория за тараканов. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

В октябре 2018 года эксперты Роспотребнадзора обследовали пищеблок ООО «Питание и сервис» санатория »Нижние Серьги» — и нашли там рыжих тараканов. Выяснилось, что сотрудники столовой не соблюдают правила личной гигиены, работают в ювелирных украшениях и без головных уборов. За эти нарушения предприятие оштрафовали на 35 тысяч рублей. Свердловский областной суд оставил решение без изменений.

Екатеринбург другими глазами: «Мечтаю привезти к вам президента!»
Генконсул ФРГ в Екатеринбурге Штефан Кайль рассказал ЕТВ о жизни на Урале.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «В Свердловской области нашли тараканов в пищеблоке»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Пищеблок, тараканы, Свердловский областной суд
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Читать или слушать?
14 мая в 19:30
С Лев Кощеев
Разумная трезвость: как прийти в себя после долгих праздников?
17 мая в 18:00
С Евгений Идолов