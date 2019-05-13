В Екатеринбурге прокуратура вернула строителям зарплату

Свердловская прокуратура добилась выплаты двух миллионов рублей строителям. 57 сотрудникам ООО « Строительная компания РостЕК» удерживали заработную плату. Крупная сумма накопилась к марту 2019 года.





Первый заместитель прокурора Свердловской области Владимир Маленьких объявил предостережение директору ООО «Строительная компания РостЕК» Илгизу Шарипову. Сразу после этого работникам выплатили деньги.