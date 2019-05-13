В Екатеринбурге прокуратура вернула строителям зарплату
17:22, 13 Май 2019
Долг перед 57 сотрудниками подходил к двум миллионам рублей.
Свердловская прокуратура добилась выплаты двух миллионов рублей строителям. 57 сотрудникам ООО «Строительная компания РостЕК» удерживали заработную плату. Крупная сумма накопилась к марту 2019 года.
Первый заместитель прокурора Свердловской области Владимир Маленьких объявил предостережение директору ООО «Строительная компания РостЕК» Илгизу Шарипову. Сразу после этого работникам выплатили деньги.
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