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В Екатеринбурге прокуратура вернула строителям зарплату

17:22, 13 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Долг перед 57 сотрудниками подходил к двум миллионам рублей.
Свердловская прокуратура добилась выплаты двух миллионов рублей строителям. 57 сотрудникам ООО «Строительная компания РостЕК» удерживали заработную плату. Крупная сумма накопилась к марту 2019 года.

Первый заместитель прокурора Свердловской области Владимир Маленьких объявил предостережение директору ООО «Строительная компания РостЕК» Илгизу Шарипову. Сразу после этого работникам выплатили деньги.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Екатеринбург, долги, долги по зарплате, прокуратура Свердловской области
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