В Екатеринбурге эвакуировали офисы «Сбербанка»
14:07, 13 Май 2019
По городу опять прокатилась волна лжеминирований.
Из-за сообщений о минировании в Екатеринбурге эвакуировали пять офисов «Сбербанка». Сотрудники и посетители смогли продолжить работу после полицейской проверки, сообщили в уральском отделении банка. Опасных предметов обнаружено не было.
Последняя волна эвакуаций прошла по Екатеринбургу 8 мая. На улицы вывели посетителей крупных торговых центров: «Дирижабль», «Алатырь», «Карнавал» и другие. До этого людей бесцеремонно оторвали от покупок в апреле. Сообщение о минировании поступало даже в «Ельцин Центр». На улицы в дождь вышли 600 человек. Подозреваемого удалось найти в Санкт-Петербурге.
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