Уральские таможенники изъяли клубничные молочные коктейли для Китая

Сотрудники екатеринбургской таможни изъяли 1944 упаковки молочных продуктов. У коктейлей с клубникой и сывороток с фруктовыми вкусами не оказалось необходимых документов — декларации на экспорт в Китай. Таможенники поместили товар на склад временного хранения.

Молочным коктейлям и сыворотке предстоит экспертиза и определение стоимости товара. А владельца фирмы-производителя — штраф в размере от половины до двукратной стоимости упаковок. «После этого можно будет снова подать декларацию на эти товары и отправить их получателю в установленном порядке», — рассказал Александр Яворовский, начальник Уральского таможенного поста (центра электронного декларирования).