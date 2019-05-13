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Уральские таможенники изъяли клубничные молочные коктейли для Китая

14:16, 13 Май 2019
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
На склад отправились почти две тысячи незадекларированных упаковок молочных продуктов.

Сотрудники екатеринбургской таможни изъяли 1944 упаковки молочных продуктов. У коктейлей с клубникой и сывороток с фруктовыми вкусами не оказалось необходимых документов — декларации на экспорт в Китай. Таможенники поместили товар на склад временного хранения.

Молочным коктейлям и сыворотке предстоит экспертиза и определение стоимости товара. А владельца фирмы-производителя — штраф в размере от половины до двукратной стоимости упаковок. «После этого можно будет снова подать декларацию на эти товары и отправить их получателю в установленном порядке», — рассказал Александр Яворовский, начальник Уральского таможенного поста (центра электронного декларирования).

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, экспорт, документ, декларация, таможня
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