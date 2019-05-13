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Прокурор сообщил Куйвашеву о нарушениях Глацких и «Золотого Сечения»

18:42, 13 Май 2019
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Фото: Ольга Глацких в Instagram
После проверки решили, что детей было не обязательно селить в бизнес-отели.

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков направил губернатору представление с требованием устранить нарушения в работе департамента молодежной политики (когда его возглавляла Ольга Глацких). Информацию ЕТВ подтвердили в пресс-службе областной прокуратуры. Во время проверки выяснилось, что в 2018 году подконтрольный департаменту фонд «Золотое сечение» получил 130 миллионов рублей на организацию четырех образовательных смен для одаренных детей. Их них 60 миллионов потратили на проживание учеников в отелях, а 20 — на образование (хотя учителям заплатили только четыре).

Прокуратура посчитала расходование неэффективным: пять миллионов могли сэкономить на бизнес-отелях, 1,8 — на питании сотрудников, сообщил Znak.com. По данным Минфина, в 2018 году департамент без должного обоснования выделил фонду деньги и никак не контролировал расход субсидий. Также фонд выплачивал сотрудникам премии, не согласованные с руководством. Уровень преподавательского состава за год сильно снизился. Также нашли расхождения с заявленным и фактическим числом участников смены.

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Лагерь «Золотое Сечение» является аналогом президентского проекта «Сириус». Его уральскую версию курировал департамент молодежной политики Ольги Глацких. После высказывания о том, что государство не просило никого рожать, ведомстве начались проверки. Департамент заподозрили в нецелевом расходовании бюдежетных средств на проведение лагеря для одаренных детей «Золотое сечение». Сама Ольга Глацких после скандального высказывания написала заявление об увольнении.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, губернатор, коррупция, нарушения, Екатеринбург, политика, Ольга Глацких, Евгений Куйвашев
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