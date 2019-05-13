За открытие конгресс-холла с Нетребко придется заплатить до 40 тысяч

, в партер — за 9,9 тысяч рублей. Самый дорогой сектор — Grand-партер. Попасть туда можно за 39 тысяч рублей. « Конгресс-центр откроет двери для всех желающих насладиться уникальной акустикой и комфортом одного из лучших залов России», — сообщают организаторы. Большинство билетов уже зарезервировано для специальных гостей. В Екатеринбурге начали продажу билетов на открытие конгресс-холла. В новом концертном зале 30 августа выступят Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Билет в последний ряд можно купить за 4,9 тысячи рублейв партер — за 9,9 тысяч рублей. Самый дорогой сектор — Grand-партер. Попасть туда можно за 39 тысяч рублей.», — сообщают организаторы. Большинство билетов уже зарезервировано для специальных гостей.





За дополнительную плату можно приобрести пакет специального гостя. В него входят парковочное место , напитки и закуски , а также доступ в VIP-lounge зону. За парковку на главной площади тоже придется доплатить две тысячи рублей.



