За открытие конгресс-холла с Нетребко придется заплатить до 40 тысяч
19:48, 13 Май 2019
Отдельно гостям придется доплачивать за парковочное место.
В Екатеринбурге начали продажу билетов на открытие конгресс-холла. В новом концертном зале 30 августа выступят Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Билет в последний ряд можно купить за 4,9 тысячи рублей, в партер — за 9,9 тысяч рублей. Самый дорогой сектор — Grand-партер. Попасть туда можно за 39 тысяч рублей. «Конгресс-центр откроет двери для всех желающих насладиться уникальной акустикой и комфортом одного из лучших залов России», — сообщают организаторы. Большинство билетов уже зарезервировано для специальных гостей.
За дополнительную плату можно приобрести пакет специального гостя. В него входят парковочное место, напитки и закуски, а также доступ в VIP-lounge зону. За парковку на главной площади тоже придется доплатить две тысячи рублей.
Конгресс-холл — пятый объект МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Общая площадь центра более 40 тысяч квадратных метров. Зал-трансформер вмещает шесть тысяч зрителей. Первым деловым мероприятием, которое примет новое здание, станет глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) — в июле. В 2019 году здесь пройдет игра КВН «Встреча-выпускников» и чемпионат мира по боксу среди мужчин под эгидой Международной ассоциации бокса (AIBA).
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