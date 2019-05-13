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Кольцово попал в сотню пунктуальных аэропортов мира

11:42, 13 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Екатеринбургский аэропорт уже стал лучшим региональным авиаузлом в России.
Аэропорт Кольцово вошел в сотню лучших авиаузлов
по версии компании AirHelp. При составлении рейтинга учитывались пунктуальность, качество обслуживания и разнообразие ресторанов и магазинов. Кольцово поставили оценку 7,22 из 10. Аэропорт разместился на 94 строчке. Возглавляет рейтинг аэропорт Хамад в Катаре.

Кольцово также получил престижную премию World Airport Awards 2019 как лучший в регионах России и странах СНГ. Награду вручили в рамках мировой выставки Passenger Terminal EXPO. А бизнес-зал аэропорта «Топаз» стал лучшим в России по версии Sky Travel Awards.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Кольцово, рейтинг
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