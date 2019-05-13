Кольцово попал в сотню пунктуальных аэропортов мира

Аэропорт Кольцово вошел в сотню лучших авиаузлов

по версии компании AirHelp. При составлении рейтинга учитывались пунктуальность , качество обслуживания и разнообразие ресторанов и магазинов. Кольцово поставили оценку 7,22 из 10. Аэропорт разместился на 94 строчке. Возглавляет рейтинг аэропорт Хамад в Катаре.



