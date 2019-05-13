Юлия Михалкова оденет девочек из многодетных семей на выпускной

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О благотворительном жесте Михалкова написала большой пост в своем аккаунте на Instagram. По ее словам , она не фея-крестная , но очень хочет помочь выпускницам почувствовать себя принцессами.





Чтобы выиграть платье , нужно всего-ничего — выложить сторис с подписью « Хочу платье от Юлии Михалковой» и отметить аккаунт актрисы. Платья разыграют 19 мая в прямом эфире.

Актриса и экс-кандидат в депутаты гордумы Екатеринбурга Юлия Михалкова подарит пять платьев девочкам из Свердловской областикоторые растут в многодетных семьяхтехгде три ребенка или больше). Наряды нужны для выпускного бала на окончание школы.