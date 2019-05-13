Екатеринбургские волонтеры сделали милые стикеры c бездомными кошками

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Моделями для рисунков , которые сделал профессиональный иллюстратор , стали реальные коты , которых спасли девушки. И прямо сейчас эти животные ищут дом!

Известные в Екатеринбурге зоозащитницы Дарья Полянская и Валентина Конышевакоторые курируют Meow gallery, спасающий бездомных котовпридумали специальныеи очень милые) стикеры для привлечения внимания к проекту.