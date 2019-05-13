Екатеринбургские волонтеры сделали милые стикеры c бездомными кошками
11:10, 13 Май 2019
Зоозащитницы из Meow gallery надеются привлечь к спасению животных пользователей Telegram.
Известные в Екатеринбурге зоозащитницы Дарья Полянская и Валентина Конышева, которые курируют Meow gallery, спасающий бездомных котов, придумали специальные (и очень милые) стикеры для привлечения внимания к проекту.
Моделями для рисунков, которые сделал профессиональный иллюстратор, стали реальные коты, которых спасли девушки. И прямо сейчас эти животные ищут дом!
Фото: скрины в Telеgram
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