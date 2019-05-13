Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Екатеринбургские волонтеры сделали милые стикеры c бездомными кошками

11:10, 13 Май 2019
tcyxl9l7bmi.jpg
Фото: vk.com/meow_gallery
Зоозащитницы из Meow gallery надеются привлечь к спасению животных пользователей Telegram.
Известные в Екатеринбурге зоозащитницы Дарья Полянская и Валентина Конышева, которые курируют Meow gallery, спасающий бездомных котов, придумали специальные (и очень милые) стикеры для привлечения внимания к проекту.

Моделями для рисунков, которые сделал профессиональный иллюстратор, стали реальные коты, которых спасли девушки. И прямо сейчас эти животные ищут дом!
Екатеринбург другими глазами: «Мечтаю привезти к вам президента!»
bezymjannyj.jpg

Фото: скрины в Telеgram

«Пожалуйста, устанавливай и рассылай друзьям, это тоже помощь кошачьей корпорации, ведь, чем больше людей о нас узнаю, тем больше возможностей для вовлечение в доброе дело», — написано в официальной группе Meow gallery во «ВКонтакте».

Стикеры можно установить здесь, а поддержать проект здесь.
Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале «Екатеринбургские волонтеры сделали милые стикеры c бездомными кошками»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, бездомные животные, кот, котокафе, зоозащитники, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Гости Екатеринбурга
Актёр, поэт и музыкант Александр Демидов
Актёр, поэт и музыкант Александр Демидов
От Светланы Зенковой
Разумная трезвость: как прийти в себя после долгих праздников?
17 мая в 18:00
С Евгений Идолов