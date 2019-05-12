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Екатеринбургский ребенок прилетел в Крым и стал миллионным пассажиром

11:59, 12 Май 2019
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Фото: пресс-служба международного аэропорта Симферополь
Мэрия рассказала о достижении мальчика на официальном сайте.

Четырехлетний Михаил Носов из Екатеринбурга стал миллионным пассажиром с начала года, которого принял международный аэропорт Симферополь. В Крыму мальчик отдыхал вместе с родителями, братом, бабушками и дедушкой, в уральскую столицу они вернулись рейсом «Уральских авиалиний». Новость об этом достижении размещена на сайте мэрии Екатеринбурга.

«Международный аэропорт Симферополь в этом году обслужил миллион пассажиров на день раньше, чем в 2018-м. С 2015 года воздушная гавань ежегодно принимает более пять миллионов пассажиров», — сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. Еженедельно в столицу Крыма из столицы уральской вылетает десять рейсов. С началом туристического сезона число вырастает в полтора раза.

Тем временем, продолжается конфликт между мэрией и общественниками по поводу благоустройства Зеленой рощи. Власти заявили, что не будут вырубать деревья в Зеленой роще, если их признают здоровыми. Письмо от вице-мэра Алексея Бубнова опубликовал в Facebook депутат гордумы Константин Киселев.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, достижение, аэропорт, Екатеринбург, Крым
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