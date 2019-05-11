Никитчук поужинала с Джорджем Клуни в честь годовщины высадки на Луну
11:38, 11 Май 2019
Екатеринбурженка в звездной компании отпраздновала 50-летие большого события в мире космоса.
Екатеринбургская София Никитчук отпраздновала 50-летие высадки «Аполлона 11» на Луну вместе с актером Джорджем Клуни. На торжественном ужине также были его жена Амаль, американские астронавты — Чарльз Дьюк и Томас Стаффорд.
«Спасибо за возможность быть причастной к чему-то неземному и волшебному! Ужин под настоящей ракетой Saturn-5», — написала Никитчук в Instagram.
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В начале года София Никитчук, завоевавшая титулы «Мисс Екатеринбург-2014, «Мисс мира-2015» и ставшая первой«Вице-мисс мира», заключила контракт с издательством«Эксмо». Красавица напишет книгу, в основу которой лягут истории из жизни.
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