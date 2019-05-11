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Никитчук поужинала с Джорджем Клуни в честь годовщины высадки на Луну

11:38, 11 Май 2019
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Екатеринбурженка в звездной компании отпраздновала 50-летие большого события в мире космоса.
Екатеринбургская София Никитчук отпраздновала 50-летие высадки «Аполлона 11» на Луну вместе с актером Джорджем Клуни. На торжественном ужине также были его жена Амаль, американские астронавты — Чарльз Дьюк и Томас Стаффорд.

«Спасибо за возможность быть причастной к чему-то неземному и волшебному! Ужин под настоящей ракетой Saturn-5», — написала Никитчук в Instagram.
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50th anniversary of the first lunar landing💫💫💫 . . "GOLDEN MOMENTS" dinner served beneath the impressive Saturn 5 rocket, which was attended by George Clooney, Amal Clooney, Charlie Duke and Thomas Stafford 🙌🏻❤️ Clearly proud of the Swiss brand's claim-to-fame as the first watch worn on the Moon, President and CEO of OMEGA Mr. Raynald Aeschlimann summed up the spirit of the occasion 🌌💫 . . Празднование 50-й золотой годовщины полёта космического коробля «Апполон 11»💫 Часы @omega стали частью легендарной истории) . Спасибо за возможность быть причастной к чему-то неземному и волшебному! Ужин под настоящей ракетой Saturn-5 😍 в действующем космическом центре в присутствии George Clooney, Amal Clooney, Charlie Duke, Thomas Stafford! Стоит ли описывать свои впечатления?!😍💫 . Делюсь с вами небольшой частичкой этой волшебной ночи!!🙌🏻 #moonwatch

Публикация от Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi)

В начале года София Никитчук, завоевавшая титулы «Мисс Екатеринбург-2014, «Мисс мира-2015» и ставшая первой«Вице-мисс мира», заключила контракт с издательством«Эксмо». Красавица напишет книгу, в основу которой лягут истории из жизни.


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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, луна, высадка на Луну, Екатеринбург, Клуни, Никитчук, София Никитчук
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