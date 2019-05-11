Никитчук поужинала с Джорджем Клуни в честь годовщины высадки на Луну

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« Спасибо за возможность быть причастной к чему-то неземному и волшебному! Ужин под настоящей ракетой Saturn-5», — написала Никитчук в Instagram.

Екатеринбургская София Никитчук отпраздновала 50-летие высадкиАполлона 11» на Луну вместе с актером Джорджем Клуни. На торжественном ужине также были его жена Амальамериканские астронавты — Чарльз Дьюк и Томас Стаффорд.