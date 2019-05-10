Все решено: проезд в метро Екатеринбурга подорожает 15 мая

Стоимость проезда в екатеринбургском метро увеличится до 32 рублей уже 15 мая. Льготная поездка для школьников по «Екарте» теперь будет стоить 27,5 рубля, а для студентов — 28,5 рубля. За проездной на четыре вида транспорта (с ограничением в 40 поездок), придется платить 469 рублей, говорится в сообщении екатеринбургского метрополитена.

Правительство Свердловской области одобрило увеличение стоимости проезда в екатеринбургском метро в конце апреля. В тариф включили инвестиционную составляющую, которая позволит мэрии расплатиться за два новых состава и ремонт устаревших вагонов. Два новых состава обошлись екатеринбургскому бюджету в 500 миллионов рублей.