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Все решено: проезд в метро Екатеринбурга подорожает 15 мая

16:21, 10 Май 2019
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Фото: ЕТВ
В метрополитене рассказали, сколько будут платить школьники и студенты. 

Стоимость проезда в екатеринбургском метро увеличится до 32 рублей уже 15 мая. Льготная поездка для школьников по «Екарте» теперь будет стоить 27,5 рубля, а для студентов — 28,5 рубля. За проездной на четыре вида транспорта (с ограничением в 40 поездок), придется платить 469 рублей, говорится в сообщении екатеринбургского метрополитена.

Правительство Свердловской области одобрило увеличение стоимости проезда в екатеринбургском метро в конце апреля. В тариф включили инвестиционную составляющую, которая позволит мэрии расплатиться за два новых состава и ремонт устаревших вагонов. Два новых состава обошлись екатеринбургскому бюджету в 500 миллионов рублей.

К 300-летию Екатеринбурга метро должно получить 12 новых станций. На проектирование и строительство потребуется 76 миллиардов рублей. ЕТВ подробно разбирался, возможно ли успеть перекопать город за три года. А вот почему проезд метро в Екатеринбурге дорожает, но транспорт все равно остается убыточным, мы рассказывали здесь.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, цена, проезд, метро, Екатеринбург
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