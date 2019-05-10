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Президент «Урала» предложил расширить российскую премьер-лигу

09:47, 10 Май 2019
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Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Григорий Иванов считает, что это поможет сделать футбол зрелищным.

Президент «Урала» Григорий Иванов предложил расширить российскую премьер-лигу. В интервью «Спорт Экспресс» он заявил, что спортсменам не хватает 30 сезоннных нескольких кубковых матчей. Из-за этого не успевают играть молодые футболисты.

«Должна быть прослойка команд, которые стоят на вылет, находятся в середине таблицы. Мы все время говорим, что будет болото. Но почему-то в Испании, Италии, Англии хорошо играют и те команды, которые не в первой десятке», — сообщил Григорий Иванов.

Президент екатеринбургского клуба считает, что увеличение числа участников поможет вернуть зрелищный футбол. Пока что командам важно только удержать свои позиции. Сейчас в чемпионате России по футболу участвуют 16 команд.

«Правильно некоторые руководители клубов говорят: Завтра я вылечу, и в нашем регионе футбола больше не будет“. Все это понимают, бьются за очки и не показывают красивую игру», — считает Иванов.

ЕТВ разговаривал с Григорием Ивановым о прошлом и будущем «Урала». Читайте здесь.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, спорт, ФК "Урал", Футбол , Екатеринбург, Григорий Иванов
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