Президент «Урала» предложил расширить российскую премьер-лигу

Президент «Урала» Григорий Иванов предложил расширить российскую премьер-лигу. В интервью «Спорт Экспресс» он заявил, что спортсменам не хватает 30 сезоннных нескольких кубковых матчей. Из-за этого не успевают играть молодые футболисты.

«Должна быть прослойка команд, которые стоят на вылет, находятся в середине таблицы. Мы все время говорим, что будет болото. Но почему-то в Испании, Италии, Англии хорошо играют и те команды, которые не в первой десятке», — сообщил Григорий Иванов.



Президент екатеринбургского клуба считает, что увеличение числа участников поможет вернуть зрелищный футбол. Пока что командам важно только удержать свои позиции. Сейчас в чемпионате России по футболу участвуют 16 команд.

«Правильно некоторые руководители клубов говорят: „Завтра я вылечу, и в нашем регионе футбола больше не будет“. Все это понимают, бьются за очки и не показывают красивую игру», — считает Иванов.

ЕТВ разговаривал с Григорием Ивановым о прошлом и будущем «Урала». Читайте здесь.