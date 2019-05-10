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Общественник раскритиковал вбор подрядчика для работ в сквере Попова

14:59, 10 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Владимир Злоказов решил, что электроснабжающая организация не сможет спроектировать фонтан.

Конкурс на проектироваиние фонтана в сквере Попова ввыиграла электроснабжающая организация «Электроаудит». Работы обойдутся в 470 тысяч рублей. За эти деньги должны продумать систему светомузыки, рассчитать количестов лампочек, спроектировать чашу и связать ее с системами водоотведения, а также продумать восстановление разрушенного благоустройства.

Выбор подрядчика раскритиковал общественник Владимир Злоказов. Он усомнился, что деятельность организации позволит ей предусмотреть все нюанся будущей реконструкции. Злоказов считакт, что конкрс на разработку эскиза фонтарна нужно было сделать открытым.

«Почему так не сделано? Потому что администрации наплевать на качество проекта. Им важно освоить бюджет в срок, а на что и как — не имеет значения», — считает активист.

У «Электроаудита», согласно документации, был только один конкурент — «Аквастрой», предложивший на три тысячи больше. Последнее благоустройство сквера Попова завершилось неудачно — после зимы раскололась гранитная плитка. Мэр Александр Высокинский обещал, что подрядчик заменит все по гарантии. Однако мы поговорили с общественником Алексеем Беззубом которые решил, что причина брака — некачественная работа. По его мнению, плиты криво распилили.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, сквер Попова, мэрия , подрядчик, Екатеринбург, Владимир Злоказов
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