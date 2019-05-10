Мэрия Екатеринбурга снова ищет подрядчика в Зеленую рощу
17:21, 10 Май 2019
Предыдущий конкурс провалился из-за странных кандидатов.
Мэрия Екатринбурга объявила новый конкурс на благоустройство Зеленой Рощи. Как и в прошлый раз, за работы мэрия готова заплатить 161 млн рублей. Прошлая попытка закончилась неудачно — участники не подошли и их заявки отклонили. У первой фирмы не было опыта, вторая — забыла смету, третья — загнула цену. Проект на благоустройство парка, который разработала компания «АрХиТек».
Предложенный план не устраивает городских общественников и жителей. Большинство жалеет 230 вырубленных деревьев, также боятся наплыва фонарей и прямых линий. Об этом знает мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Он прогулялся по парку и решил, что может спасти пару деревьев. В чем суть конфликта, почему он возник и правда ли, что благоустройство убьет Зеленую рощу, ЕТВ разбирался здесь.
Под крылом «мотобабушки»
История свердловских разведчиков-мотоциклистов, которым установлен памятник в ЦПКиО им. Маяковского.
Новое и интересное
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Актёр, поэт и музыкант Александр Демидов
Разумная трезвость: как прийти в себя после долгих праздников?