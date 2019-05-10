Команда из Екатеринбурга победила в Ночной хоккейной лиге
13:57, 10 Май 2019
Любительский клуб «СКОН-Урал» принес региону грант на строительство ледовой арены.
Команда из Екатеринбурга «СКОН-Урал» стала победителем Ночной хоккейной лиги в дивизионе «Любитель 40+». Финальный матч завершился в Сочи сегодня, 10 мая. Соперниками уральцев стал «Запад России» из Калининграда. Исход игры решился в самом конце третьего периода: 2:1 в пользу екатеринбуржцев. Победители получили грант на строительство ледовой арены от министерства спорта РФ. В состав «Скон-Урал» входит министр промышленности Сергей Пересторонин. Он изредка посещает матчи на позиции защитника.
Команда из Екатеринбурга в третий раз становится победителем Ночной хоккейной лиги и обладателем Кубка Крутова. В 2014 году в финале победил «Неоплан», а в 2016 году — «Авто». Первый грант после победы любителей направили на строительство «Дацюк-Арены» в Екатеринбурге. ЕТВ побывал на одном из матчей НХЛ и пообщался с игроками. Все подробности здесь.
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