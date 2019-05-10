Команда из Екатеринбурга победила в Ночной хоккейной лиге

Команда из Екатеринбурга « СКОН-Урал» стала победителем Ночной хоккейной лиги в дивизионе « Любитель 40+». Финальный матч завершился в Сочи сегодня , 10 мая. Соперниками уральцев стал « Запад России» из Калининграда. Исход игры решился в самом конце третьего периода: 2:1 в пользу екатеринбуржцев. Победители получили грант на строительство ледовой арены от министерства спорта РФ. В состав « Скон-Урал» входит министр промышленности Сергей Пересторонин. Он изредка посещает матчи на позиции защитника.



