Парад Победы в Екатеринбурге: от танка Т-34 до «Прощания славянки»
В 9:58 — за две минуты до начала Парада Победы — в Екатеринбурге пошел дождь. Одновременно с начавшейся минутой молчания, которая открывает официальное празднования Дня Победы.
В 10:00 на брусчатку главной городской площади выехал автомобиль командующего войсками ЦВО Александра Лапина. После торжественного проезда и приветственной речи губернатора Куйвашева начался парад.
Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с Днем Победы — главным праздником нашей страны. В победном итоге Великой Отечественной есть большая заслуга уральцев, которые доблестно сражались на фронтах и героически трудились в тылу. Сегодня в Свердловской области проживает свыше 35 тысяч ветеранов. Наш гражданский долг — обеспечить участникам войны и труженикам тыла достойные условия жизни. Окружить вниманием и заботой.
Дорогие ветераны!
От имени всех уральцев благодарю вас за право жить свободно и счастливо, гордиться своей страной. Ваш пример всегда будет вдохновлять нас. Укреплять наше стремление работать на благо сильной и независимой России.
С трибуны за парадом войск Екатеринбургского гарнизона наблюдали губернатор Куйвашев, полпред президента в УрФО Цуканов, мэр города Высокинский, спикер областного парламента бабушкина, руководители религиозных конфессий. И, конечно, ветераны Великой Отечественной, занявшие почетные места на трибуны. Вслед за ленедарным танком Т-34, открывшим парад Победы в Екатеринбурге, прошли парадные расчеты, военные раритеты, современные боевые машины.
Более ста единиц военной техники и около двух тысяч военнослужащих прошли по площади 1905 года. Помимо легендарных боевых машин в параде приняли участие и 18 новых: танки Т-72Б3М, самоходные минометы 2С23 «Нона-СВК», реактивные системы залпового огня БМ-21-1 «Торнадо». К сожалению, ветераны, пережившие самую страшную войну ХХ века, и все, кто пришел посмотреть на парад, наблюдая за четким маршем солдат и ревущими боевыми машинами, через 74 года после победы в Великой Отечественной не раз слышали слова о технике, которая «отлично зарекомендовала себя в Сирийской арабской республике».
Завершился парад Победы выступлением военного оркестра. Финальным аккордом стал марш «Прощание славянки», написанный в 1912 году штаб-трубачом 7-го запасного кавалерийского полка Василием Агапкиным под впечатлением от событий Первой Балканской войны.