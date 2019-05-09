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Парад Победы в Екатеринбурге: от танка Т-34 до «Прощания славянки»

11:45, 09 Май 2019
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Фото: Мария Войнакова
Несколько тысяч военнослужащих и более ста единиц техники прошли по площади 1905 года.

В 9:58 — за две минуты до начала Парада Победы — в Екатеринбурге пошел дождь. Одновременно с начавшейся минутой молчания, которая открывает официальное празднования Дня Победы.

В 10:00 на брусчатку главной городской площади выехал автомобиль командующего войсками ЦВО Александра Лапина. После торжественного проезда и приветственной речи губернатора Куйвашева начался парад.

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Евгений Куйвашев
губернатор Свердловской области

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с Днем Победы — главным праздником нашей страны. В победном итоге Великой Отечественной есть большая заслуга уральцев, которые доблестно сражались на фронтах и героически трудились в тылу. Сегодня в Свердловской области проживает свыше 35 тысяч ветеранов. Наш гражданский долг — обеспечить участникам войны и труженикам тыла достойные условия жизни. Окружить вниманием и заботой.

Дорогие ветераны!

От имени всех уральцев благодарю вас за право жить свободно и счастливо, гордиться своей страной. Ваш пример всегда будет вдохновлять нас. Укреплять наше стремление работать на благо сильной и независимой России.

Евгений Куйвашев

С трибуны за парадом войск Екатеринбургского гарнизона наблюдали губернатор Куйвашев, полпред президента в УрФО Цуканов, мэр города Высокинский, спикер областного парламента бабушкина, руководители религиозных конфессий. И, конечно, ветераны Великой Отечественной, занявшие почетные места на трибуны. Вслед за ленедарным танком Т-34, открывшим парад Победы в Екатеринбурге, прошли парадные расчеты, военные раритеты, современные боевые машины.

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Как город пережил Великую Отечественную войну.

Более ста единиц военной техники и около двух тысяч военнослужащих прошли по площади 1905 года. Помимо легендарных боевых машин в параде приняли участие и 18 новых: танки Т-72Б3М, самоходные минометы 2С23 «Нона-СВК», реактивные системы залпового огня БМ-21-1 «Торнадо». К сожалению, ветераны, пережившие самую страшную войну ХХ века, и все, кто пришел посмотреть на парад, наблюдая за четким маршем солдат и ревущими боевыми машинами, через 74 года после победы в Великой Отечественной не раз слышали слова о технике, которая «отлично зарекомендовала себя в Сирийской арабской республике».

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9 мая 2019 года на параде Победы в Екатеринбурге зрителей будет еще меньше, чем раньше.

Завершился парад Победы выступлением военного оркестра. Финальным аккордом стал марш «Прощание славянки», написанный в 1912 году штаб-трубачом 7-го запасного кавалерийского полка Василием Агапкиным под впечатлением от событий Первой Балканской войны.

Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, парад, парад Победы, 9 мая, 9 мая 2019 год, Екатеринбург, площадь 1905 года, военная техника, Великая Отечественная война
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