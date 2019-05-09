Парад Победы в Екатеринбурге: от танка Т-34 до «Прощания славянки»

В 9:58 — за две минуты до начала Парада Победы — в Екатеринбурге пошел дождь. Одновременно с начавшейся минутой молчания, которая открывает официальное празднования Дня Победы.

В 10:00 на брусчатку главной городской площади выехал автомобиль командующего войсками ЦВО Александра Лапина. После торжественного проезда и приветственной речи губернатора Куйвашева начался парад.