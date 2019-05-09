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Как в Москве: на параде в Верхней Пышме показали высший пилотаж

15:11, 09 Май 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Группа «Русь» поддержала победное шествие в городе-спутнике Екатеринбурга.

Вслед за екатеринбургским парадом Победы шествие прошло в Верхней Пышме. Местных жителей (которых, кстати, подпускают вплотную к месту, где проходят военные и техника) поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава ЦВО Александр Лапин.

Традиционно по Успенскому проспекту прошли американский броневик «Студебеккер», легендарная «Катюша». Парад, как и в Екатеринбурге, открывал танк Т-34.

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Погода в этом году не подвела хотя бы в Верхней Пышме, было солнечно, поэтому прилетевшая на праздник пилотажная группа «Русь» смогла показать шоу в небе над городом.

Это вызвало восторг у зрителей, соскучившихся по авиационным шоу. Даже в Екатеринбурге не было самолетов — их не выпускают с 2018 года.

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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, День Победы, 9 мая 2019 год, 9 мая, Верхняя Пышма , парад, парад Победы
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