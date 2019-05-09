Как в Москве: на параде в Верхней Пышме показали высший пилотаж
15:11, 09 Май 2019
Группа «Русь» поддержала победное шествие в городе-спутнике Екатеринбурга.
Вслед за екатеринбургским парадом Победы шествие прошло в Верхней Пышме. Местных жителей (которых, кстати, подпускают вплотную к месту, где проходят военные и техника) поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава ЦВО Александр Лапин.
Традиционно по Успенскому проспекту прошли американский броневик «Студебеккер», легендарная «Катюша». Парад, как и в Екатеринбурге, открывал танк Т-34.
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Погода в этом году не подвела хотя бы в Верхней Пышме, было солнечно, поэтому прилетевшая на праздник пилотажная группа «Русь» смогла показать шоу в небе над городом.
Это вызвало восторг у зрителей, соскучившихся по авиационным шоу. Даже в Екатеринбурге не было самолетов — их не выпускают с 2018 года.
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