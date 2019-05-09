Как в Москве: на параде в Верхней Пышме показали высший пилотаж

Вслед за екатеринбургским парадом Победы шествие прошло в Верхней Пышме. Местных жителей (которых, кстати, подпускают вплотную к месту, где проходят военные и техника) поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава ЦВО Александр Лапин.

Традиционно по Успенскому проспекту прошли американский броневик «Студебеккер», легендарная «Катюша». Парад, как и в Екатеринбурге, открывал танк Т-34.