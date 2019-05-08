Ветеран, освобождавший Европу, получил паспорт РФ в Екатеринбурге

Сотрудники свердловской полиции вручили российский паспорт ветерану Великой Отечественной войны Виктору Селедцову. Он родился в 1926 года в деревне Шатравино республики Беларусь. Во время немецкой оккупации его четыре раза пытались вывезти в Германию, но каждый раз ему удавалось сбежать. В 17 лет Виктор Селедцов отправился на фронт и попал в пехоту в Восточной Пруссии. Новобранец получил ранение, но через месяц снова вернулся на фронт. Победу он встретил в Кенигсберге. Военным служил до 1951 года, сообщил пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

В мирное время ветеран трудился на железной дороге в городе Лунинец, там же познакомился с будущей женой. Дочь Виктора Селедцова Светлана выросла и переехала в Екатеринбург. Ветеран последовал за ней. Накануне Дня Победы начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской приехала к нему, чтобы вручить цветы и долгожданный документ. Виктор Селедцев награжден орденом Трудового красного знамени, медалью за освобождение Европы от фашизма и другими почетными наградами.

С начала 2019 года российское гражданство получили уже 2,6 тысячи человек. Ветераны, приехавшие на территорию Свердловской области получают российский паспорт с 1993 года. Торжественную церемония вручения документов проводят в рамках акции «Я помню, я горжусь!».