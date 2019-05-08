Верхняя Пышма получит миллиард на реконструкцию школ

До 2020 года Верхняя Пышма получит миллиард рублей из регионального бюджета на создание дополнительных мест в школах. Большая часть денег пойдет на реконструкцию школы № 25. Там уже отстроили трехэтажный корпус с лифтами, пандусами. В кабинеты закупили оборудование для слабослышащих. Во дворе разместится стадион с гимнастическим городком, полигон для занятий по робототехники, перекресток. Внутри находится шахматный павильон, помещения для отдыха с массажными креслами.

Школе нужно построить второй корпус для старшеклассников. Тогда количество учеников увеличится до 1,7 тысячи человек. В каждом классе будут учиться не больше 25 детей, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram. По региональной программе до 2024 года в Верхней Пышме должны реконструировать еще четыре школы.