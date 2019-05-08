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В Свердловской области клещи покусали 2,6 тысячи человек

09:58, 08 Май 2019
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Фото: ЕТВ
В больницу госпитализировали пятерых.

К началу мая клещи покусали уже 2,6 тысячи жителей Свердловской области. Для профилактики 1,5 тысячи человек начали принимать иммуноглобулин. Чаще всего клещи присасываются к жителям Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Талицкого и Березовского городских округов, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. С подозрением на клещевой энцефалит в больницы области доставили двух детей семи и девяти лет. Клещевой боррелиоз обнаружили в троих.

В Екатеринбурге клещи напали на тысячу человек. В лаборатории центра эпидемиологии исследовли 473 снятых клеща — вирус нашли только у семерых. Прививку поставили 115 тысяч человек. В Роспотребнадзоре напоминают, что отрывать клещей сразу нельзя. Чтобы удалить их — нужно идти в пункты приема клещей. Там их отправят в лабораторию. В Екатеринбурге он на Гагарина, 49.


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Рассказывая об Уральском добровольческом танковом корпусе.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, клещи, Свердловская область , Екатеринбург
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