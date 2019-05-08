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В Екатеринбурге начали готовиться к визиту комиссии по Универсиаде

09:34, 08 Май 2019
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Фото: government.ru
Евгений Куйвашев обсудил строительство деревни и бюджет.

Губернатор Евгений Куйвашев провел совещание по подготовке к визиту комиссии Международной федерации университетского спорта (FISU), которая решит судьбу Универсиады — 2023 в Екатеринбурге. Инспекцию ждут уже в июне. Оценивать будут спортивные объекты, которые планируют задействовать в соревнованиях и подготовку города принять поток туристов — их ожидают примерно 200 тысяч. На совещании обсудили строительство деревни Универсиады и бюджет, сообщили в департаменте информполитики региона.

«К визиту членов инспекционной комиссии мы должны быть готовы дать исчерпывающую информацию по всем объектам и всем организационным вопросам», — заявил Евгений Куйвашев.

На встрече с членами исполкома Международной федерации университетского спорта проведение Универсиады в Екатеринбурге поддержал президент Владимир Путин. В Екатеринбурге к Универсиаде планируют построить пять спортивных объектов: центр художественной гимнастики, дворец самбо, тенниса, водных видов спорта и Ледовую арену. Планируется, что город примет около 200 тысяч участников и гостей из 15 стран.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Универсиада, спорт, губернатор, комиссия
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