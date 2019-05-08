Тяжелобольного мальчика прокатили на танке в Екатеринбурге

Во время генеральной репетиции парада Победы военные исполнили мечту тяжелобольного мальчика. Тринадцатилетний Максим Журавлев , страдающий спинальной мышечной атрофией , проехал на танке и бронемашине « Тигр» по центральной площади Екатеринбурга.





