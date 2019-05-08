Тяжелобольного мальчика прокатили на танке в Екатеринбурге
13:16, 08 Май 2019
Военные исполнили мечту парня.
Во время генеральной репетиции парада Победы военные исполнили мечту тяжелобольного мальчика. Тринадцатилетний Максим Журавлев, страдающий спинальной мышечной атрофией, проехал на танке и бронемашине «Тигр» по центральной площади Екатеринбурга.
Ранее родители обращались к командующему войсками ЦВО Александру Лапину с просьбой исполнить давнюю мечту сына. «Это счастье, если мы можем им дать светлое, нужное и правильное. Душа радуется, когда мы подумаем, как еще нарастить эту работу с детьми», — цитирует Лапина ТАСС.
Командующий ЦВО Сергей Шорин пообещал устроить поездку на Свердловский полигон и другим детям, которые страдают спинальной мышечной атрофией. Там они познакомятся с боевой техникой.
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