Свердловские доноры сдали 70 литров крови

Доноры Свердловской области сдали в преддверии Дня Победы 70 литров крови. На акцию пришли 150 человек, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона. Военные повара приготовили для доноров 40 килограммов гречневой каши с мясом, чтобы еды хватило на всех.

Свердловская станция переливания крови достигла пика развития именно в годы Великой Отечественной войны. Отсюда кровь поступала в областные госпитали и прифронтовую зону. За четыре года с 1940 к 1944 количество доноров на Среднем Урале выросло с 800 человек до 28 тысяч.