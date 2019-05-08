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Свердловские доноры сдали 70 литров крови

15:42, 08 Май 2019
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Фото: pixabay
В акции, которая прошла в преддверии Дня Победы, приняли участие 150 человек. Их накормили солдатской кашей.

Доноры Свердловской области сдали в преддверии Дня Победы 70 литров крови. На акцию пришли 150 человек, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона. Военные повара приготовили для доноров 40 килограммов гречневой каши с мясом, чтобы еды хватило на всех.

Свердловская станция переливания крови достигла пика развития именно в годы Великой Отечественной войны. Отсюда кровь поступала в областные госпитали и прифронтовую зону. За четыре года с 1940 к 1944 количество доноров на Среднем Урале выросло с 800 человек до 28 тысяч.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, День Победы, кровь, донор, Свердловская область , Екатеринбург
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