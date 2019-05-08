Свердловские доноры сдали 70 литров крови
15:42, 08 Май 2019
В акции, которая прошла в преддверии Дня Победы, приняли участие 150 человек. Их накормили солдатской кашей.
Доноры Свердловской области сдали в преддверии Дня Победы 70 литров крови. На акцию пришли 150 человек, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона. Военные повара приготовили для доноров 40 килограммов гречневой каши с мясом, чтобы еды хватило на всех.
Свердловская станция переливания крови достигла пика развития именно в годы Великой Отечественной войны. Отсюда кровь поступала в областные госпитали и прифронтовую зону. За четыре года с 1940 к 1944 количество доноров на Среднем Урале выросло с 800 человек до 28 тысяч.
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