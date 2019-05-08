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Православные требуют убрать имена большевиков с улиц Екатеринбурга

12:58, 08 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Просьбу о переименовании десяти улиц направили мэру Александру Высокинскому.
Уральское Церковно-историческое общество обратилось к мэру Александру Высокинскому с просьбой вернуть историческое название десяти улицам Екатеринбурга. Активисты считают, что в городе не должно остаться наименований в честь большевиков, потому что «на их совести разрушение вековых культурно-исторических традиций».

Проспект Ленина активисты предлагают переименовать просто в Главный. Также они просят избавиться от имен «террористов и борцов с инакомыслием». После реформы Улица Свердлова должна превратиться в Арсеньевский проспект, Володарского — в Богоявленскую, Луначарского — в Васнецовскую, Хохрякова — в Тихвинскую, Малышева — в Покровский проспект, Толмачева — в Колобовскую.

Также церковно-историческое общество предлагает переименовать улицу Войкова, который поддержал решение о расстреле царской семьи, в улицу Святых новомучеников. Улица Урицкого, по их мнению, должна носить имя преподобномученицы Елизаветы Федоровны. Активисты надеются, что изменения наступят к 300-летию Екатеринбурга.
В бой за честь и славу. Воины ярости
Рассказывая об Уральском добровольческом танковом корпусе.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, православие, активист, мэрия, переименование, улица, Екатеринбург, Александр Высокинский
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