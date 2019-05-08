Православные требуют убрать имена большевиков с улиц Екатеринбурга

Уральское Церковно-историческое общество обратилось к мэру Александру Высокинскому с просьбой вернуть историческое название десяти улицам Екатеринбурга. Активисты считают , что в городе не должно остаться наименований в честь большевиков , потому что « на их совести разрушение вековых культурно-исторических традиций».





Проспект Ленина активисты предлагают переименовать просто в Главный. Также они просят избавиться от имен « террористов и борцов с инакомыслием». После реформы Улица Свердлова должна превратиться в Арсеньевский проспект , Володарского — в Богоявленскую , Луначарского — в Васнецовскую , Хохрякова — в Тихвинскую , Малышева — в Покровский проспект , Толмачева — в Колобовскую.



