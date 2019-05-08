Последний рывок: как Екатеринбург перекроют в День Победы

В нескольких районах города пройдут праздничные эстафеты. Спортсмены пробегут по Бисертской на Елизавете,

по Грибоедова на Химмаше. Они будут закрыты с 9:00 до 12:00. На Уралмаше дистанция будет больше. Участники побегут от площади 1-й Пятилетки по Ильича , Победы и обратно. Машинам придется обходить участок с 11:00 до 14:00.



