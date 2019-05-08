Последний рывок: как Екатеринбург перекроют в День Победы
12:18, 08 Май 2019
Пешеходными станут не только центральные улицы.
В День Победы Екатеринбург ждет много перекрытий, которые будут сменять друг друга до следующего дня. Уже в 22:00 8 мая закроют проезд на улице Пушкина от Малышева до проспекта Ленина. В 6:00 9 мая закроют центральные улицы, по которым пройдет парад Победы. Пешие колонны пройдут по проспекту Ленина от Карла Либкнехта и до самого дворца Молодежи. Пешеходными станут и примыкающие улицы 8 Марта, Челюскинцев и Толмачева. Они будут закрыты до ночи, сообщили в пресс-службе мэрии.
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Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ
В нескольких районах города пройдут праздничные эстафеты. Спортсмены пробегут по Бисертской на Елизавете,
по Грибоедова на Химмаше. Они будут закрыты с 9:00 до 12:00. На Уралмаше дистанция будет больше. Участники побегут от площади 1-й Пятилетки по Ильича, Победы и обратно. Машинам придется обходить участок с 11:00 до 14:00.
Следующий этап перекрытий начнется в 19:00. До окончания праздника они распространятся на Радищева, Малышева и Карла Либкнехта. ЕТВ обозначил все этапы перекрытий на карте.
Напомним, парад войск екатеринбургского гарнизона начнется в 10:00 на площади 1905 года. В этом году екатеринбуржцы увидят новые образцы военной техники: танки Т-72Б3М, самоходные минометы 2С23 «Нона-СВК», реактивные системы залпового огня БМ-21-1 «Торнадо» и другие. На Плотинке пройдет праздничный концерт, ведущими которого станут актеры Сергей Безруков и Екатерина Климова. На сцене выступит оперный певец Алексей Тихомиров, а солистка Ural Opera Ballet Елена Кабанова исполнит фрагмент из балета «Лебединого озера» на воде Исети.
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