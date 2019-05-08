Парад победы в Екатеринбурге может стать платным к 2020 году

Организаторы планирует начать продажу билетов на Парад Победы в Екатеринбурге , как это делают в Москве. Для этого в следующем году должны установить дополнительные трибуны для зрителей ( сейчас такие места предусмотрены только для ветеранов). Директор городских и праздничных мероприятий Илья Марков в эфире ЕТВ рассказал , что жители не в первый год жалуются ему , что не могут увидеть проход военной техники. Мешают ограждения , которые выставляют вдоль дороги.



