Парад победы в Екатеринбурге может стать платным к 2020 году
17:35, 08 Май 2019
Организаторы решили вопрос с недовольными зрителями.
Организаторы планирует начать продажу билетов на Парад Победы в Екатеринбурге, как это делают в Москве. Для этого в следующем году должны установить дополнительные трибуны для зрителей (сейчас такие места предусмотрены только для ветеранов). Директор городских и праздничных мероприятий Илья Марков в эфире ЕТВ рассказал, что жители не в первый год жалуются ему, что не могут увидеть проход военной техники. Мешают ограждения, которые выставляют вдоль дороги.
Чтобы увидеть хоть что-то, зрителям приходится приходить за 1,5 часа до начала. Чтобы улучшить ситуацию, в этом году планируют освободить участок возле гимназии № 9 и перекресток с улицей Пушкина. О предстоящих перекрытиях в центре города подробно писал ЕТВ, читайте здесь. Выпуск программы с Ильей Марковым смотрите у нас на сайте.
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