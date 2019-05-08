Кольцовские таможенники начали раздавать георгиевские ленты
15:08, 08 Май 2019
Первыми символы Дня Победы получили пассажиры, которые отправились в Харбин и Ларнаку.
Кольцовские таможенники начали раздавать пассажирам георгиевские ленты и памятки с информацией об истории этого символа. Первыми ленты получили жители и гости уральской столицы, которые отправились в Харбин и Ларнаку, сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления. Теперь георгиевские ленты разойдутся по всему миру. Начальник таможенного поста Дмитрий Шишкин отметил, что это поможет распространить информацию о Дне Победы в России.
Ленты и памятки будут выдавать пассажирам международных рейсов 8 и 9 мая. Символ Победы станут вручать на вылете и тем пассажирам, которые прилетели в Екатеринбург.
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