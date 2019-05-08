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Имя Владислава Тетюхина увековечат в созданном им госпитале

10:33, 08 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Осталось только оформить документы.
Губернатор Евгений Куйвашев поддержал идею присвоить Уральскому клиническому лечебно-реабилитационному центру имя его основателя Владислава Тетюхина. С такой инициативой выступил депутат Гордумы Алексей Балыбердин. В соцсетях он рассказал, что уже получил согласие от гендиректора «УКЛРЦ» Щелкунова. Осталось только оформить документы.

Уральский миллиардер Владислав Тетюхин ушел из жизни 11 апреля в возрасте 86 лет. В 2014 году он создал Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле и вложил в него все свои деньги. Тетюхин пригласил грамотных специалистов со всех уголков России, Украины и Казахстана. В 2019 году у госпиталя Владислава Валентиновича начались проблемы. Работники центра обратились за помощью к губернатору Евгению Куйвашеву. Он пообещал найти деньгина клинику.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Свердловская область , Екатеринбург
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