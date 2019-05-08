Екатеринбурженка получила 130 тысяч рублей за испорченный отпуск

Екатеринбурженка отсудила у турагента и туроператора 130 тысяч рублей за испорченный отпуск. В 2017 году она приобрела путевку в Китай на двух человек за 38 тысяч. Деньги женщина заплатила ООО « БГТ Екатеринбург». Туроператором выступало ООО « Геркулес Тревел».





Поездка не состоялась , тур аннулировал туроператор , а деньги екатеринбурженке никто не вернул. Тогда она подала иск в Октябрьский суд Екатеринбурга , в котором просила взыскать солидарно с ООО « БГТ Екатеринбург» и ООО « Геркулес Трэвел» стоимость путевки , различные неустойки , компенсацию морального вреда и почтовые расходы.



