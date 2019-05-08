Екатеринбурженка получила 130 тысяч рублей за испорченный отпуск
11:42, 08 Май 2019
Турагент и туроператор сорвали отдых в Китае.
Екатеринбурженка отсудила у турагента и туроператора 130 тысяч рублей за испорченный отпуск. В 2017 году она приобрела путевку в Китай на двух человек за 38 тысяч. Деньги женщина заплатила ООО «БГТ Екатеринбург». Туроператором выступало ООО «Геркулес Тревел».
Поездка не состоялась, тур аннулировал туроператор, а деньги екатеринбурженке никто не вернул. Тогда она подала иск в Октябрьский суд Екатеринбурга, в котором просила взыскать солидарно с ООО «БГТ Екатеринбург» и ООО «Геркулес Трэвел» стоимость путевки, различные неустойки, компенсацию морального вреда и почтовые расходы.
Иск удовлетворили частично: ООО «Геркулес Трэвел» оштрафовали на 130 тысяч. С решением суда не согласилась истец. В жалобе она настаивала, что ответчиком по делу должен быть турагент ООО «БГТ Екатеринбург». Свердловский областной суд согласился с нижестоящей инстанцией: поездку сорвали по вине туроператора. В то же время ООО «БГТ Екатеринбург» перечислило ООО «Геркулес-Трэвел» уплаченные по договору деньги. Агентское вознаграждение составило две тысячи, поэтому и турагент должен выплатить штраф — девять тысяч вместе с неустойками. Таким образом, суд уменьшил взыскания с туроператора за счет турагента. А получились все те же 130 тысяч, положенные истцу.
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