Екатеринбуржцев приглашают поздравить одиноких ветеранов с Днем победы
10:15, 08 Май 2019
Сделать героям войны приятное не составит труда.
Екатеринбуржцы смогут поздравить одиноких ветеранов с Днем победы. Акцию запустил сервис Юла совместно с благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». Накануне 9 мая на Юле разместили специальную подборку волонтерских вакансий для поездок в дома престарелых.
Чтобы узнать о вакансии волонтера, нужно перейти на специальный баннер в приложении или на сайте Юлы. А для участия в акции — нажать «позвонить» или «показать номер» в объявлении и связаться с координатором. Акция началась 7 мая и продлится до конца месяца. По оценкам организаторов, в ней поучаствует более тысячи человек, которые посетят 90 домов престарелых. «Лучший подарок в этот день — простое человеческое внимание», — отметила Алла Романовская, программный директор фонда «Старость в радость».
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