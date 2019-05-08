Екатеринбуржцев приглашают поздравить одиноких ветеранов с Днем победы

Екатеринбуржцы смогут поздравить одиноких ветеранов с Днем победы. Акцию запустил сервис Юла совместно с благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам « Старость в радость». Накануне 9 мая на Юле разместили специальную подборку волонтерских вакансий для поездок в дома престарелых.



