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Екатеринбуржцам предлагают сделать открытку в честь Дня Победы

12:30, 08 Май 2019
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Фото: pixabay.com
Памятные письма можно отправить 9 мая у Водонапорной башни.
Жители и гости Екатеринбурга смогут бесплатно отправить памятную открытку своим родственникам, друзьям, сослуживцам в 74 годовщину победы в Великой отечественной войне. «Почта России» доставит письма уральцев в любой город мира. Почтовый ящик и стойка с открытками расположатся у Водонапорной башни.

Акция пройдет в рамках проекта телеканала «Россия 1» #ПисьмаПобеды75. Открытки можно будет получить, заполнить и отправить на специальной тематической стойке с 12:00 до 18:00. Проект #ПисьмаПобеды75 приурочен к празднованию в 2020 году 75-летия Победы. Организаторы собирают единую электронную библиотеку писем военных лет. Поучаствовать в акции просто: нужно лишь заполнить анкету участника и прикрепить к ней письмо военных времен из семейного архива как текстовый или фотофайл. Подробнее на сайте проекта.
В бой за честь и славу. Воины ярости
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, День Победы, Екатеринбург, письма победы
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