Екатеринбуржцам предлагают сделать открытку в честь Дня Победы

Жители и гости Екатеринбурга смогут бесплатно отправить памятную открытку своим родственникам , друзьям , сослуживцам в 74 годовщину победы в Великой отечественной войне. « Почта России» доставит письма уральцев в любой город мира. Почтовый ящик и стойка с открытками расположатся у Водонапорной башни.



