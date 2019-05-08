Экс-директору скандальной «Золушки» присудили штраф в 60 тысяч
14:23, 08 Май 2019
Денису Мардарьеву грозило четыре года лишения свободы.
Бывшего директора скандального МУП «Золушка» Дениса Мардарьева приговорили к штрафу в 60 тысяч рублей. Свердловская прокуратура обвиняла его в халатности и злоупотреблении полномочиями. Мардарьеву могли дать четыре года колонии.
В Ленинского районном суде ЕТВ рассказали, что дело о злоупотреблении полномочиями прекратили, поскольку обвиняемый примирился с потерпевшим. А за халатность экс-директор «Золушки» и получил штраф в 60 тысяч.
В 2013 году, по словам прокуратуры, Денис Мардарьев заключил договор на поставку хлеба для школьников Ленинского района, но заставил предпринимателя доплачивать главному бухгалтеру. «Золушке» доставались каждые 13 из 43 рублей, полученных за килограмм хлеба.«Налог» тратили на зарплаты людям, которые работали без договора, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
За три года главный бухгалтер «Золушки» получил от пекарни 2,2 миллиона рублей. В 2016 году директор не проверил цены и вышел за пределы договоренностей контракта. Например, компания заказала говядину за 6,4 миллиона рублей, хотя она должна была стоить на 641 тысячу дешевле. Число необоснованных расходов на продукты составило 4,6 миллиона рублей.
Летом 2018 года прокуратура Екатеринбурга уличила«Золушку» в завышении цен на семь миллионов рублей. Кроме того, проверка показала, что МУП заказывало фальсифицированные продукты. Позднее администрация города проверила скандальное предприятие и не нашла нарушений в его работе. В конце августа 2018 года выяснилось, что «Золушка» продолжит кормить детей в школах, а в декабре заместителя директора Елену Третьякову уволили накануне налоговой и депутатской проверки.
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