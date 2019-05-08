Экс-директору скандальной «Золушки» присудили штраф в 60 тысяч

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В Ленинского районном суде ЕТВ рассказали , что дело о злоупотреблении полномочиями прекратили , поскольку обвиняемый примирился с потерпевшим. А за халатность экс-директор « Золушки» и получил штраф в 60 тысяч.





В 2013 году, по словам прокуратуры, Денис Мардарьев заключил договор на поставку хлеба для школьников Ленинского района, но заставил предпринимателя доплачивать главному бухгалтеру. «Золушке» доставались каждые 13 из 43 рублей, полученных за килограмм хлеба.«Налог» тратили на зарплаты людям, которые работали без договора, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Бывшего директора скандального МУПЗолушка» Дениса Мардарьева приговорили к штрафу в 60 тысяч рублей. Свердловская прокуратура обвиняла его в халатности и злоупотреблении полномочиями. Мардарьеву могли дать четыре года колонии.