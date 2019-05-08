Блогера Руслана Соколовского освободили от наказания за экстремизм

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга освободил блогера Руслана Соколовского, который ловил покемонов в екатеринбургском храме, от наказания за экстремизм по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти к социальной группе). Об этом на странице в Facebook сообщил адвокат Виталий Черкасов, который защищал Соколовского. Добиться отмены наказания удалось благодаря частичной декриминализации статьи.

Но у блогера были еще два других состава преступления: об оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК РФ) и использование авторучки для негласного получения информации (статья 138.1 УК РФ). Когда приняли закон о декриминализации, Соколовский уже отбыл большую часть наказания. «В этой части прокурор просил шесть месяцев ограничения свободы, суд так и назначил — шесть месяцев. Значит и в этой части погашается судимость. Руслан Соколовский теперь считается несудимым», — объяснил Виталий Черкасов. Блогер находился в СИЗО и под домашним арестом около восьми месяцев. Этот срок зачли в качестве отбывания наказания.

Напомним, президент Владимир Путин в декабре 2018 года подписал закон о декриминализации части 1 статьи 282 УК РФ. Согласно поправкам, ответственность за разжигание ненависти в интернете наступает, если человек совершил нарушение повторно в течение года. Ранее адвокат Алексей Бушмаков подавал ходатайство о пересмотре приговора. В 2017 году Соколовского приговорили к двум годам и трем месяцам условно.