Актер «Коляда-театра» попал в «Секту»
16:42, 08 Май 2019
Олег Ягодин снялся в мистическом сериале со Светланой Ходченковой.
Лидер группы «Курара» и актер «Коляда-театра» Олег Ягодин снялся в мистическом сериале «Секта». Он исполнил роль специалиста, который выводит людей из-под влияния. Увидеть уральца можно во второй серии, сообщили в пресс-службе ТНТ. Главную роль в триллере исполнила Светлана Ходченкова. В нем также задействованы Филипп Янковский, Евгений Коряковский, Павел Кузьмин и Анастасия Чистякова. Сериал будет доступен на платформе ТНТ-PREMIER.
Недавно песня группы «Курара» стала саундтреком к другому мистическому сериалу «Мертвое озеро». В титрах звучит визитный трек коллектива —«Курара-Чибана». В сюжете говорится про детектива, который расследует убийство в северном Чангадане.
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