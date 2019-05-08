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Актер «Коляда-театра» попал в «Секту»

16:42, 08 Май 2019
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Фото: кадр из сериала
Олег Ягодин снялся в мистическом сериале со Светланой Ходченковой. 
Лидер группы «Курара» и актер «Коляда-театра» Олег Ягодин снялся в мистическом сериале «Секта». Он исполнил роль специалиста, который выводит людей из-под влияния. Увидеть уральца можно во второй серии, сообщили в пресс-службе ТНТ. Главную роль в триллере исполнила Светлана Ходченкова. В нем также задействованы Филипп Янковский, Евгений Коряковский, Павел Кузьмин и Анастасия Чистякова. Сериал будет доступен на платформе ТНТ-PREMIER.

Недавно песня группы «Курара» стала саундтреком к другому мистическому сериалу «Мертвое озеро». В титрах звучит визитный трек коллектива —«Курара-Чибана». В сюжете говорится про детектива, который расследует убийство в северном Чангадане.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, мистика, сериал, ТНТ, Коляда-театр, Свердловская область , Екатеринбург, Олег Ягодин
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