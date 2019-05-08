Актер «Коляда-театра» попал в «Секту»

Лидер группы « Курара» и актер « Коляда-театра» Олег Ягодин снялся в мистическом сериале « Секта». Он исполнил роль специалиста , который выводит людей из-под влияния. Увидеть уральца можно во второй серии , сообщили в пресс-службе ТНТ. Главную роль в триллере исполнила Светлана Ходченкова. В нем также задействованы Филипп Янковский , Евгений Коряковский , Павел Кузьмин и Анастасия Чистякова. Сериал будет доступен на платформе ТНТ-PREMIER.



