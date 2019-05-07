Зиганшин провел первое заседание экспертного совета при Шарташе

Также Артур Зиганшин напомнил, что Шарташский лесопарк является уникальным местом, и отметил, что задача экспертного совета — сохранить территорию для будущих поколений. «Уверен, что все получится», — подытожил директор лесопарка.

Напомним, экспертный совет при Шарташском лесном парке сформировали еще в феврале 2019 года. В него вошли лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, архитектор Ашот Карапетян, руководитель «Каравеллы» Лариса Крапивина, предприниматель Юрий Окунев, депутат Тимофей Жуков и другие. С этого момента эксперты потеряли связь с официальным руководством парка. Устав ждать приглашения, они собрали свое альтернативное заседание, но затем получили приглашение на первое собрание, которое состоялось вчера, 6 мая.