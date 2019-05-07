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Зиганшин провел первое заседание экспертного совета при Шарташе

09:29, 07 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Председателем выбрали мастера спорта СССР по лыжным гонкам Андрея Чекунова, его заместителем — руководителя отряда «Каравелла» Ларису Крапивину.

Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин провел первое заседание экспертного совета. Председателем совета выбрали мастера спорта СССР по лыжным гонкам, основателя Федерации триатлона Свердловской области Андрея Чекунова, его заместителем стала руководитель отряда «Каравелла» Лариса Крапивина. Как написал Зиганшин в своем Instagram, «положено начало большой и продуктивной совместной работе», которая построена по принципам взаимоуважения и соучастия.

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Многое было сделано, еще больше предстоит сделать, но самое главное, что отметили все выступающие, нам предстоит совместными усилиями реализовать большой масштабный проект обновления Шарташского лесопарка и прилегающих территорий.

Артур Зиганшин
директор в ГБУ СО «Шарташский лесной парк»
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Провели первое заседание Экспертного совета при ГБУ СО "Шарташский лесной парк". Положено начало большой и продуктивной совместной работе, основанной на принципах взаимного уважения и соучаствующего проектирования. Путем голосования единогласно был избран председатель Совета, им стал Андрей Чекунов - мастер спорта СССР по лыжным гонкам, в прошлом член сборной команды СССР по триатлону, участник и призер Всероссийских и Международных соревнований, имеет многолетний опыт тренерской деятельности, является основателем региональной общественной организации «Федерация триатлона Свердловской области», членом коллегии Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. Заместителем председателя Совета единогласно избрана Лариса Крапивина - руководитель Отряда «Каравелла», почётный работник сферы молодёжной политики РФ, кандидат педагогических наук, педагог-организатор и педагог дополнительного образования высшей категории, член Общественной палаты Свердловской области, Союза журналистов России, руководитель программы сборов РВО “Оранжевое лето”. Многое было сделано, еще больше предстоит сделать, но самое главное, что отметили все выступающие, нам предстоит совместными усилиями реализовать большой масштабный проект обновления Шарташского лесопарка и прилегающих территорий. Шарташский лесной парк, памятники природы областного значения "Шарташские каменные палатки" и "Озеро Шарташ" составляют уникальный природный и историко-культурный комплекс, который является нашим общим богатством и достоянием, и наша задача прежде всего сохранить эту уникальную территорию для жителей Екатеринбурга и Свердловской области, для наших детей и внуков и для будущих поколений. Уверен, что все получится. #шарташскийлесопарк #шарташ #делаемпарк

Публикация от Артур Зиганшин (@artur_ziganshin96)

Также Артур Зиганшин напомнил, что Шарташский лесопарк является уникальным местом, и отметил, что задача экспертного совета — сохранить территорию для будущих поколений. «Уверен, что все получится», — подытожил директор лесопарка.

Напомним, экспертный совет при Шарташском лесном парке сформировали еще в феврале 2019 года. В него вошли лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, архитектор Ашот Карапетян, руководитель «Каравеллы» Лариса Крапивина, предприниматель Юрий Окунев, депутат Тимофей Жуков и другие. С этого момента эксперты потеряли связь с официальным руководством парка. Устав ждать приглашения, они собрали свое альтернативное заседание, но затем получили приглашение на первое собрание, которое состоялось вчера, 6 мая.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , парк, благоустройство, Шарташский лесопарк, Екатеринбург, Артур Зиганшин
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