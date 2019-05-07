Зиганшин провел первое заседание экспертного совета при Шарташе
Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин провел первое заседание экспертного совета. Председателем совета выбрали мастера спорта СССР по лыжным гонкам, основателя Федерации триатлона Свердловской области Андрея Чекунова, его заместителем стала руководитель отряда «Каравелла» Лариса Крапивина. Как написал Зиганшин в своем Instagram, «положено начало большой и продуктивной совместной работе», которая построена по принципам взаимоуважения и соучастия.
Многое было сделано, еще больше предстоит сделать, но самое главное, что отметили все выступающие, нам предстоит совместными усилиями реализовать большой масштабный проект обновления Шарташского лесопарка и прилегающих территорий.
Также Артур Зиганшин напомнил, что Шарташский лесопарк является уникальным местом, и отметил, что задача экспертного совета — сохранить территорию для будущих поколений. «Уверен, что все получится», — подытожил директор лесопарка.
Напомним, экспертный совет при Шарташском лесном парке сформировали еще в феврале 2019 года. В него вошли лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, архитектор Ашот Карапетян, руководитель «Каравеллы» Лариса Крапивина, предприниматель Юрий Окунев, депутат Тимофей Жуков и другие. С этого момента эксперты потеряли связь с официальным руководством парка. Устав ждать приглашения, они собрали свое альтернативное заседание, но затем получили приглашение на первое собрание, которое состоялось вчера, 6 мая.