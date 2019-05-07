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В Екатеринбурге полицейские спасли мальчика из квартиры с кипятком

16:53, 07 Май 2019
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Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
В жилье прорвало батарею, когда ребенок был дома один. Он залез на подоконник, чтобы спрятаться от горячей воды, и позвал на помощь.

Полицейские Екатеринбурга спасли семилетнего мальчика, который залез на подоконник, чтобы спрятаться от горячей воды. Дело в том, что ребенок остался дома один. Сестра была в школе, а родители на работе. В это время в квартире прорвало батарею — на пол хлынул кипяток. Мальчик забрался повыше и начал звать на помощь сквозь решетки окна, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Прохожие позвонили в полицию, которая приехала спустя 15 минут. Неподалеку от дома № 63 на Кировградской, где произошло ЧП, была бригада рабочих. Строители взяли болгарку и сняли решетки с окон. Ребенок не успел ошпариться.

Родители мальчика поблагодарили сотрудников МВД за помощь, а полицейские, в свою очередь, напомнили, что лучше не оставлять маленьких детей дома одних.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, ребенок, УМВД по Екатеринбургу, ЧП, вода, отопление, Свердловская область , Екатеринбург
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