В Екатеринбурге полицейские спасли мальчика из квартиры с кипятком

Полицейские Екатеринбурга спасли семилетнего мальчика, который залез на подоконник, чтобы спрятаться от горячей воды. Дело в том, что ребенок остался дома один. Сестра была в школе, а родители на работе. В это время в квартире прорвало батарею — на пол хлынул кипяток. Мальчик забрался повыше и начал звать на помощь сквозь решетки окна, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Прохожие позвонили в полицию, которая приехала спустя 15 минут. Неподалеку от дома № 63 на Кировградской, где произошло ЧП, была бригада рабочих. Строители взяли болгарку и сняли решетки с окон. Ребенок не успел ошпариться.

Родители мальчика поблагодарили сотрудников МВД за помощь, а полицейские, в свою очередь, напомнили, что лучше не оставлять маленьких детей дома одних.