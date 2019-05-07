«Уральские авиалинии» вернут екатеринбурженке 84 тысячи за багаж

Авиакомпания «Уральские авиалинии» заплатит екатеринбурженке 84 тысячи рублей за потерянный багаж. В апреле 2018 года она возвращалась в столицу Урала из Рима, но в Кольцово так и не получила свою дорожную сумку. Авиаперевозчик выплатил женщине 24 799 рублей, но ее не устроила сумма.

Екатеринбурженка подала иск в Октябрьский районный суд города, где потребовала взыскать убытки на основании Монреальской конвенции в размере 69 тысяч рублей. Стоимость вещей, по мнению истца, составила 120,7 тысячи рублей, поэтому женщина попросила применить максимальную ответственность в виде 1000 спецправ заимствования. Кроме того, пострадавшая потребовала заплатить ей неустойку, компенсацию морального вреда, расходы на юриста.

В итоге пассажирке «Уральских авиалиний» присудили 84 тысячи рублей, из которых 20 тысяч — штраф. Ответчик обжаловал решение первой инстанции в Свердловском областном суде, но вердикт не изменили.