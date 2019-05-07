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УК «Чкаловская» оштрафовали на 100 тысяч за долги

14:19, 07 Май 2019
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Фото: pixabay
Коммунальщики отказывались выполнять требования поставщика.
Управляющую компанию «Чкаловская» оштрафовали за дебиторскую задолженность перед поставщиком, которая составляла 58 миллионов рублей. «Екатеринбургэнергосбыт» требовал ограничить потребление электроэнергии, но УК не выполнила требований.

Главный госинспектор уральского Ростехнадзора назначил «Чкаловской» штраф в 100 тысяч, а ее директору — в 10 тысяч, рассказали ЕТВ в «Екатеринбургэнергосбыте».

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, УК Чкаловская, Екатеринбург, долги
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