Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Участники «Бессмертного полка» в Екатеринбурге попадут на концерт

13:11, 07 Май 2019
yvavya.jpg
Фото: Евгений Лобанов, ЕТВ
Колонну начнут формировать в 9:00.

Участники акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге начнут формировать колонну в 9:00 в районе перекрестка улиц Царская-Никонова (метро «Динамо»). После завершения военного парада в 11:00 они начнут движение по проспекту Ленина, пройдут по площади 1905 года и остановятся возле Дворца молодежи, где пройдет праздничный концерт. На площадке будет работать военно-полевая кухня. Организаторы рассчитывают на 200 тысяч участников.

В колонне не смогут пройти люди с большими сумками, стеклянной тарой, велосипедисты, роллеры. Также запрещен проход с домашними животными, политическая агитация или коммерческая реклама. В этом году участники могут нести только российский флаг или знамена Великой Отечественной войны. Красные знамена брать не рекомендуется. Участники должны подготовить транспаранты с фотографиями участников войны.

С врагом наперегонки
ЕТВ рассказывает о людях, имена которых нельзя забыть, и единственном памятнике воинам-спортсменам.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Участники «Бессмертного полка» в Екатеринбурге попадут на концерт»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Бессмертный полк, День Победы, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Под Екатеринбургом вермахт разгромил советскую пехоту
Общество
Под Екатеринбургом вермахт разгромил советскую пехоту
ЕТВ побывал на масштабной реконструкции трагических событий 1942 года с пиротехникой, медсестрами и добиваниями раненных.
Переломка
Как вылечить наркозависимость?
Как вылечить наркозависимость?
От Светланы Зенковой
Сумма мнений Σ
Налог на теплицы
Налог на теплицы
От Оксаны Маклаковой
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.