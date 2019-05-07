Участники «Бессмертного полка» в Екатеринбурге попадут на концерт

Участники акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге начнут формировать колонну в 9:00 в районе перекрестка улиц Царская-Никонова (метро «Динамо»). После завершения военного парада в 11:00 они начнут движение по проспекту Ленина, пройдут по площади 1905 года и остановятся возле Дворца молодежи, где пройдет праздничный концерт. На площадке будет работать военно-полевая кухня. Организаторы рассчитывают на 200 тысяч участников.

В колонне не смогут пройти люди с большими сумками, стеклянной тарой, велосипедисты, роллеры. Также запрещен проход с домашними животными, политическая агитация или коммерческая реклама. В этом году участники могут нести только российский флаг или знамена Великой Отечественной войны. Красные знамена брать не рекомендуется. Участники должны подготовить транспаранты с фотографиями участников войны.