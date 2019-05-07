Свердловский прокурор заработал в три раза меньше Чайки

Работники прокуратуры отчитались о доходах за 2018 год. Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков заработал 3 222 320 рублей. Это на 200 тысяч больше, чем год назад. Автомобиль у руководителя надзорного ведомства тоже остался прежним — Toyota Land Cruiser Prado. В пользовании у Охлопкова находятся две квартиры — 55,2 и 123,6 квадратных метров.

Доход супруга Сергея Охлопкова практически не изменился: в 2018 году он составил 912,5 тысяч рублей, а год назад — 911,9 тысяч.