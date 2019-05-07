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Свердловский прокурор заработал в три раза меньше Чайки

12:42, 07 Май 2019
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Фото: prokuratura.ur.ru
Доход Сергей Охлопкова в 2018 году – три миллиона рублей.

Работники прокуратуры отчитались о доходах за 2018 год. Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков заработал 3 222 320 рублей. Это на 200 тысяч больше, чем год назад. Автомобиль у руководителя надзорного ведомства тоже остался прежним — Toyota Land Cruiser Prado. В пользовании у Охлопкова находятся две квартиры — 55,2 и 123,6 квадратных метров.

Доход супруга Сергея Охлопкова практически не изменился: в 2018 году он составил 912,5 тысяч рублей, а год назад — 911,9 тысяч.

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Согласно декларации, генеральный прокурор Российской федерации заработал в три раза больше своего свердловского коллеги — девять миллионов рублей. Доход супруги Юрия Чайки — 2,8 миллиона (тоже в три раза больше, чем у жены Сергея Охлопкова).

У главы российской прокуратуры в собственности нет недвижимости, только квартира в пользовании площадью 203,6 квадратных метра. Зато у Юрия Чайки есть правильный автомобиль — ГАЗ-13 «Чайка».

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, доходы, прокурор, прокуратура Свердловской области, декларация, Декларации о доходах, Сергей Охлопков
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