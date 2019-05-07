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Свердловчане стали на 17% чаще оплачивать квитанции за вывоз мусора

11:37, 07 Май 2019
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Фото: pixabay
Теперь мусорные операторы могут получить половину от суммы, на которую они рассчитывали.

В апреле жители Свердловской области на 17% чаще, чем в первом квартале, стали оплачивать вывоз мусора. В целом платежную дисциплину оценили в 50%, сообщил министр ЖКХ Николай Смирнов. В мае региональные операторы начали работать во всех населенных пунктах региона. Удалось разобрать 300 нелегальных свалок и установить 6,5 тысячи новых контейнеров, сообщили в департаменте информполитики региона.

До конца года в регионе должны поставить еще 15 тысяч мусорных баков и выпустить на маршруты еще 40 мусоровозов. Количество мусора на разрешенных полигонах увеличилось на 20%. В Бисерти, Полевском, Слободе Туринской, Кушве начали строить мусороперегрузочные станции.

Мусорная реформа, которая должна улучшить экологическую обстановку в стране, началась 1 января. С тех пор жителей появилась новая графа в квитанциях. Из чего состоит тариф и почему он такой, читайте здесь.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, мусорная реформа, Мусорный тариф, Свердловская область , Екатеринбург
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