Свердловчане стали на 17% чаще оплачивать квитанции за вывоз мусора

В апреле жители Свердловской области на 17% чаще, чем в первом квартале, стали оплачивать вывоз мусора. В целом платежную дисциплину оценили в 50%, сообщил министр ЖКХ Николай Смирнов. В мае региональные операторы начали работать во всех населенных пунктах региона. Удалось разобрать 300 нелегальных свалок и установить 6,5 тысячи новых контейнеров, сообщили в департаменте информполитики региона.

До конца года в регионе должны поставить еще 15 тысяч мусорных баков и выпустить на маршруты еще 40 мусоровозов. Количество мусора на разрешенных полигонах увеличилось на 20%. В Бисерти, Полевском, Слободе Туринской, Кушве начали строить мусороперегрузочные станции.

Мусорная реформа, которая должна улучшить экологическую обстановку в стране, началась 1 января. С тех пор жителей появилась новая графа в квитанциях. Из чего состоит тариф и почему он такой, читайте здесь.