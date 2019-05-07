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Прокурор Чайка оценил мусор в Свердловской области

14:52, 07 Май 2019
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Фото: департамент инфлормполитики региона
Регион оказался лучшим среди четырех округов.

Генпрокурор Юрий Чайка провел в Екатеринбурге совещание вопросам мусорной реформы в Дальневосточном, Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах. Он решил усилить прокурорский контроль, чтобы решить вопросы с рекультивацией свалок и вторичной пререработкой мусора. Свердловскую область участники заседания похвалили за быструю адаптацию к новой системе. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что мусорная реформа и правда идет без сбоев.

«Это процесс сложный и многоплановый: с чистого листа предстоит не только создать фактически новую отрасль, но и сформировать новое сознание, новую модель поведения буквально у каждого жителя региона», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Губернатор сообщил, что до 2025 года в Свердловской области появится 12 новых мусоросортировочных комплексов, а до 2023 года жители перейдут на раздельный сбор мусора. Сейчас мусорные операторы составляют схему установки новых контейнеров.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, мусорная реформа, Свердловская область , Екатеринбург, Евгений Куйвашев
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