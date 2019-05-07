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Полиция нашла лжеминера Ельцин Центра, сорвавшего «Бай-бай, стигму»

17:30, 07 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Подозреваемым оказался житель Санкт-Петербурга.

Полицейские Екатеринбурга нашли лжеминера, который сорвал «Бай-бай, стигму» в Ельцин Центре на тему «Сексуальная ориентация и гендерная идентичность». Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Ельцин Центра, подозреваемым оказался житель Санкт-Петербурга. Его имя не разглашают в интересах следствия. Сейчас в рамках возбужденного уголовного дела ведется оперативный розыск.

Напомним, Ельцин Центр эвакуировали вечером 25 апреля. Неизвестный сообщил о том, что здание заминировано. От работы и отдыха оторвали 600 человек. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили. Некоторые посетители Ельцин Центра решили, что преступник захотел сорвать дискуссию на тему ЛГБТ. До мероприятия у входа в здание стояли члены Уральского родительского комитета под предводительством Евгения Жабреева — они проводили пикет.

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Кроме того, незадолго до мероприятия в Ельцин Центре руководитель «Нравственного фронта» Тимур Булатов из Питера призывал разобраться с подростками, которые, по его мнению, пропагандируют ЛГБТ. Мэрия Екатеринбурга отреагировала сдержанно и предложила родителям обратиться в полицию.
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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург заминирован, Екатеринбург, Свердловская область , Ельцин Центр, ЛГБТ, минирование
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