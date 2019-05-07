Полиция нашла лжеминера Ельцин Центра, сорвавшего «Бай-бай, стигму»

Полицейские Екатеринбурга нашли лжеминера, который сорвал «Бай-бай, стигму» в Ельцин Центре на тему «Сексуальная ориентация и гендерная идентичность». Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Ельцин Центра, подозреваемым оказался житель Санкт-Петербурга. Его имя не разглашают в интересах следствия. Сейчас в рамках возбужденного уголовного дела ведется оперативный розыск.

Напомним, Ельцин Центр эвакуировали вечером 25 апреля. Неизвестный сообщил о том, что здание заминировано. От работы и отдыха оторвали 600 человек. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили. Некоторые посетители Ельцин Центра решили, что преступник захотел сорвать дискуссию на тему ЛГБТ. До мероприятия у входа в здание стояли члены Уральского родительского комитета под предводительством Евгения Жабреева — они проводили пикет.