Министр ЖКХ рассказал, что ждет «Спецавтобазу» после скандала с ФАС

Министр ЖКХ Николай Смирнов заступился за мусорного оператора « Спецавтобаза», который привлек к себе внимание ФАС. Он призвал не сравнивать тариф Восточной зоны с другими регионами: везде разные зарплаты и разное расстояние до полигона. « У нас максимальное расстояние для водителей мусоровозов 200 километров , у других может быть 30 километров. Сравнивать зарплату в Екатеринбурге и на удаленке тоже неправильно», — заверил министр. Предложения и замечания ФАС будут обсуждать на совещании с оператором. « Консенсус будет найден», — рассказал Николай Смирнов.



