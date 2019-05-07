Министр ЖКХ рассказал, что ждет «Спецавтобазу» после скандала с ФАС
16:30, 07 Май 2019
Николай Смирнов призвал не сравнивать тарифы разных операторов.
Министр ЖКХ Николай Смирнов заступился за мусорного оператора «Спецавтобаза», который привлек к себе внимание ФАС. Он призвал не сравнивать тариф Восточной зоны с другими регионами: везде разные зарплаты и разное расстояние до полигона. «У нас максимальное расстояние для водителей мусоровозов 200 километров, у других может быть 30 километров. Сравнивать зарплату в Екатеринбурге и на удаленке тоже неправильно», — заверил министр. Предложения и замечания ФАС будут обсуждать на совещании с оператором. «Консенсус будет найден», — рассказал Николай Смирнов.
Свердловское УФАС завело дело на «Спецавтобазу», усмотрев ограничение конкуренции на этапе выбора подрядчика. Это в течение года пытался доказать мусорный оператор «Рифей», которому досталась Северная зона. В апреле«Спецавтобаза» пыталась поднять и этот тариф, но облсуд отказал ей в этом.
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