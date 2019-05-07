«Избежали коллапса»: министр Смирнов объяснил мусорную похвалу Чайки

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов рассказал , почему Свердловскую область похвалили на заседании генпрокурора Юрия Чайки по мусорной реформе. По его словам , в регионе смогли начать транспортировку мусора и заручиться поддержкой жителей: половина оплачивает мусорные квитанции. « Мы , в отличие от ряда субъектов , не скатились в коллапс», — заявил министр Смирнов. Также в регионе удалось найти инвесторов , готовых вкладываться сейчас и зарабатывать в будущем ( речь идет о мусороперерабатывающих комплексах).





Однако министр заметил , что в регионе есть проблема с выставлением квитанций — операторы не могут получить личную информацию жителей ( ее охраняет закон о персональных данных). Также постоянные попытки изменить тариф могут отпугнуть инвесторов , которые согласились работать на утвержденных условиях.



