«Избежали коллапса»: министр Смирнов объяснил мусорную похвалу Чайки
15:31, 07 Май 2019
Жителей Свердловской области удалось убедить в необходимости мусорной реформы.
Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов рассказал, почему Свердловскую область похвалили на заседании генпрокурора Юрия Чайки по мусорной реформе. По его словам, в регионе смогли начать транспортировку мусора и заручиться поддержкой жителей: половина оплачивает мусорные квитанции. «Мы, в отличие от ряда субъектов, не скатились в коллапс», — заявил министр Смирнов. Также в регионе удалось найти инвесторов, готовых вкладываться сейчас и зарабатывать в будущем (речь идет о мусороперерабатывающих комплексах).
Однако министр заметил, что в регионе есть проблема с выставлением квитанций — операторы не могут получить личную информацию жителей (ее охраняет закон о персональных данных). Также постоянные попытки изменить тариф могут отпугнуть инвесторов, которые согласились работать на утвержденных условиях.
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Николай Смирнов
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области
Мусорная реформа — это долгий процесс, создание новой отрасли, нового человека. Когда рождается ребенок, мы же не просим, чтобы он сразу начал говорить и считать.
Во время совещания с генпрокурором губернатор Евгений Куйвашев тоже заявил, что реформа в регионе стартовала без сбоев. Однако вопрос с мусорными тарифами остается открытым. По поручению главы региона он был пересмотрен и снизился примерно на 20 копеек. На федеральном уровне рассматривают возможность освободить операторов от налогов. А вот мусорный оператор «Спецавтобаза» наоборот пыталась через суд увеличить тариф. Из чего состоит тариф и почему он такой, читайте здесь.
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